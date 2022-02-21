Видео: машина Williams 2022 года на трассе

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15 февраля Williams провела презентацию нового автомобиля для сезона-2022 – правда, команда изначально представила только шоу-кар, поскольку у реальной машины возникли проблемы с электроникой.

Через несколько часов с трудностями удалось разобраться, и в конечном итоге коллектив показал миру настоящий болид 2022 года, который выкатили на трассу в Сильверстоуне в рамках съемочного дня.

До недавнего времени болельщикам предоставили лишь пару фотографий, однако теперь Williams выложила и видео: правда, оно от первого лица, но кое-какие детали все-таки можно рассмотреть (ролик также есть на официальном сайте команды).

Напомним, что ранее Mercedes тоже выкладывала онборд с новой машины. В отличие от Williams, в ролике «Серебряных стрел» представлены и другие ракурсы: например, можно увидеть, как работает DRS.