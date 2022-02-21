Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / «Мы поговорили с влиятельными людьми». Андретти – о заявке в Ф1 Следующая / Haas показала актуальный болид 2022 года
Формула 1 Новости

Видео: машина Williams 2022 года на трассе

Появилась возможность впервые взглянуть на FW44 в движении, хоть и от первого лица

Видео: машина Williams 2022 года на трассе
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

15 февраля Williams провела презентацию нового автомобиля для сезона-2022 – правда, команда изначально представила только шоу-кар, поскольку у реальной машины возникли проблемы с электроникой.

Читайте также:

Через несколько часов с трудностями удалось разобраться, и в конечном итоге коллектив показал миру настоящий болид 2022 года, который выкатили на трассу в Сильверстоуне в рамках съемочного дня. 

До недавнего времени болельщикам предоставили лишь пару фотографий, однако теперь Williams выложила и видео: правда, оно от первого лица, но кое-какие детали все-таки можно рассмотреть (ролик также есть на официальном сайте команды).

 

Напомним, что ранее Mercedes тоже выкладывала онборд с новой машины. В отличие от Williams, в ролике «Серебряных стрел» представлены и другие ракурсы: например, можно увидеть, как работает DRS.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
«Мы поговорили с влиятельными людьми». Андретти – о заявке в Ф1
Предыдущая новость

«Мы поговорили с влиятельными людьми». Андретти – о заявке в Ф1
Следующая новость

Haas показала актуальный болид 2022 года

Haas показала актуальный болид 2022 года
Загрузить комментарии
Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
Латифи нанял охрану после Гран При Абу-Даби Презентация Williams
Формула 1

Латифи нанял охрану после Гран При Абу-Даби

Фото: как выглядит новая расцветка Williams
Формула 1

Фото: как выглядит новая расцветка Williams

У Williams будет новый цвет в ливрее 2022 года?
Формула 1

У Williams будет новый цвет в ливрее 2022 года?

Williams Больше от
Williams
Как выглядит настоящая Williams FW44: фото Презентация Williams
Формула 1

Как выглядит настоящая Williams FW44: фото

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему Презентация Williams
Формула 1

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Haas показала актуальный болид 2022 года
Формула 1 Формула 1

Haas показала актуальный болид 2022 года

Видео: машина Williams 2022 года на трассе
Формула 1 Формула 1

Видео: машина Williams 2022 года на трассе

«Мы поговорили с влиятельными людьми». Андретти – о заявке в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Мы поговорили с влиятельными людьми». Андретти – о заявке в Ф1

Ferrari: На F1-75 уже есть скопированная у конкурентов деталь
Формула 1 Формула 1

Ferrari: На F1-75 уже есть скопированная у конкурентов деталь

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.