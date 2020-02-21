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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Самое интересное

Магнуссен вылетает с трассы из-за прокола: фото и видео

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Магнуссен вылетает с трассы из-за прокола: фото и видео
Автор:
, Главный редактор
21 февр. 2020 г., 14:27

Датский пилот стал главным героем инцидента, который рискует оказаться чуть ли не самым зрелищным эпизодом первой серии предсезонных тестов.

По ходу третьего дня предсезонных тестов Ф1 в Барселоне Кевин Магнуссен до обеда оставался в боксах команды Haas, а после обеда – сменил своего напарника Ромена Грожана за рулем болида команды.

Однако вскоре датчанину пришлось покинуть автомобиль: уже на четвертом круге болид занесло в связке 7-го и 8-го поворотов. Этот участок трассы в Барселоне обычно проходится на 5-й передаче: на входе в 7-й поворот скорость составляет около 270 км/ч, а к апексу 8-го падает до 220-ти.

 

Пилот не смог восстановить контроль над машиной, после чего она вылетела в гравийную зону безопасности и ударилась об ограждение. Автомобиль не получил заметных повреждений, но возвращаться в боксы ему пришлось на эвакуаторе.

Слайдер
Список

Вылет Кевина Магнуссена

Вылет Кевина Магнуссена
1/5

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Вылет Кевина Магнуссена

Вылет Кевина Магнуссена
2/5

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Вылет Кевина Магнуссена, Haas F1 Team VF-20

Вылет Кевина Магнуссена, Haas F1 Team VF-20
3/5

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Вылет Кевина Магнуссена

Вылет Кевина Магнуссена
4/5

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Вылет Кевина Магнуссена

Вылет Кевина Магнуссена
5/5

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Через четверть часа после инцидента команда сообщила, что причиной вылета стал прокол одного из задних колес и что больше в пятницу болид Haas на трассу не выйдет.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Пятница
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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