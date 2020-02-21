Магнуссен вылетает с трассы из-за прокола: фото и видео

По ходу третьего дня предсезонных тестов Ф1 в Барселоне Кевин Магнуссен до обеда оставался в боксах команды Haas, а после обеда – сменил своего напарника Ромена Грожана за рулем болида команды.

Однако вскоре датчанину пришлось покинуть автомобиль: уже на четвертом круге болид занесло в связке 7-го и 8-го поворотов. Этот участок трассы в Барселоне обычно проходится на 5-й передаче: на входе в 7-й поворот скорость составляет около 270 км/ч, а к апексу 8-го падает до 220-ти.

Пилот не смог восстановить контроль над машиной, после чего она вылетела в гравийную зону безопасности и ударилась об ограждение. Автомобиль не получил заметных повреждений, но возвращаться в боксы ему пришлось на эвакуаторе.

Слайдер Список Вылет Кевина Магнуссена 1 / 5 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Вылет Кевина Магнуссена 2 / 5 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Вылет Кевина Магнуссена, Haas F1 Team VF-20 3 / 5 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Вылет Кевина Магнуссена 4 / 5 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Вылет Кевина Магнуссена 5 / 5 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Через четверть часа после инцидента команда сообщила, что причиной вылета стал прокол одного из задних колес и что больше в пятницу болид Haas на трассу не выйдет.