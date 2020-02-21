Магнуссен вылетает с трассы из-за прокола: фото и видео
Датский пилот стал главным героем инцидента, который рискует оказаться чуть ли не самым зрелищным эпизодом первой серии предсезонных тестов.
По ходу третьего дня предсезонных тестов Ф1 в Барселоне Кевин Магнуссен до обеда оставался в боксах команды Haas, а после обеда – сменил своего напарника Ромена Грожана за рулем болида команды.
Однако вскоре датчанину пришлось покинуть автомобиль: уже на четвертом круге болид занесло в связке 7-го и 8-го поворотов. Этот участок трассы в Барселоне обычно проходится на 5-й передаче: на входе в 7-й поворот скорость составляет около 270 км/ч, а к апексу 8-го падает до 220-ти.
Пилот не смог восстановить контроль над машиной, после чего она вылетела в гравийную зону безопасности и ударилась об ограждение. Автомобиль не получил заметных повреждений, но возвращаться в боксы ему пришлось на эвакуаторе.
Вылет Кевина Магнуссена
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Вылет Кевина Магнуссена
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Вылет Кевина Магнуссена, Haas F1 Team VF-20
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Вылет Кевина Магнуссена
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Вылет Кевина Магнуссена
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Через четверть часа после инцидента команда сообщила, что причиной вылета стал прокол одного из задних колес и что больше в пятницу болид Haas на трассу не выйдет.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Пятница
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
Магнуссен вылетает с трассы из-за прокола: фото и видео
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