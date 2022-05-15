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Формула 1 Новость

Видео: Леклер разбил историческую Ferrari Лауды в Монако

Лидер сезона Формулы 1 стал одним из участников фестиваля раритетной техники – и для машины 1974 года это имело неприятные последствия

Автор:
, редактор (Франция)
Видео: Леклер разбил историческую Ferrari Лауды в Монако
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За две недели до этапа Ф1 на той же трассе прошел традиционный исторический Гран При с участием всевозможных раритетов из гоночного прошлого.

Одним из его участников стал местный пилот Шарль Леклер, которому доверили классическую модель Ferrari 312 B3 – на ней в сезоне 1974 года в чемпионате мира выступал Ники Лауда. По ходу демонстрационных кругов лидер Ф1 потерял управление в повороте Раскасс и задней частью врезался в барьер.

К счастью, повреждения машины оказались не слишком серьезными. 

Леклер смог своим ходом довести поврежденную Ferrari до боксов, где к нему подошел знаменитый гонщик второй половины прошлого века Жаки Икс, который также был гостем фестиваля в Монако. Их разговор попал в официальную трансляцию.

«Я остался без тормозов, – сказал Шарль. – Жал на педаль, она сначала встала колом, а потом просто провалилась. Хорошо еще, что это произошло здесь. В другом месте все могло закончиться куда хуже».

«Я знаю, не переживай», – ответил Икс, пытаясь успокоить молодого коллегу. 

«Дело в том, что я очень испугался, – продолжил Леклер. – Я нормально вошел в поворот, а потом…» 

Чуть позже, уже справившись с эмоциями, гонщик Ferrari опубликовал сообщение в социальных сетях, написав: «Ты думаешь, что уже собрал все возможное невезение [в Ф1], и тут у тебя внезапно отказывают тормоза в Раскасс, когда ты управляешь одной из самых знаменитых машин Ferarri в Ф1…»  

Год назад Шарль выиграл квалификацию Гран При Монако, но разбил машину по ходу сессии, из-за чего вообще не смог в итоге выйти на старт. 

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Фото: ACM

 

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