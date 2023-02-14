«Мы быстрее всех». Леклер и Сайнс обменялись шутками о новой Ferrari SF-23
Едва ли не впервые в истории Формулы 1 команда прямо по ходу прямого эфира своей презентации провела обкатку машины. Это получилось весьма познавательно
Ferrari удивила болельщиков Ф1, решив провести обкатку новой машины прямо в рамках презентации.
За день до церемонии, прошедшей на заводской трассе Фьорано, Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом кинули жребий, кому первому садиться за руль новинки. Удача улыбнулась монегаску.
Так как заезды проходили в формате шоу-мероприятия с максимальной дистанцией 15 км, всего можно было преодолеть пять кругов. В команде решили, что проигравший жребий гонщик в качестве компенсации сможет проехать три из них.
Леклер срезу взял хороший темп: он поздно тормозил и активно использовал поребрики, чтобы проверить новинку в разных режимах. На самой длинной прямой из-под SF-23 вылетали искры.
В конце второго круга Сайнс вышел на связь с напарником, поинтересовавшись его мнением о машине. Леклер вместо ответа попросил о возможности проехать еще один круг – но получил решительный отказ. «Нет-нет-нет, в боксы, – с усмешкой ответил Карлос. – Сейчас моя очередь».
Леклер поддержал шутку: «Ну что же, машина едет хорошо, все работает. Мы сейчас быстрее всех на трассе, а это хороший знак».
«Подтверждаю, первая позиция», – ответил испанец.
После этого Шарль сбросил скорость перед трибуной, чтобы поприветствовать тифози – и вернулся в гараж.
А вот дальше шутки, похоже, кончились, так как ведущий церемонии Марк Жене анонсировал скорый выезд Сайнса после замены сиденья, но испанец так и не появился на трассе, а вскоре Ferrari и вовсе завершила прямой эфир из Фьорано.
По-настоящему оценить силу SF-23 поклонники Ф1 смогут на тестах, которые стартуют в Бахрейне 23 февраля.
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