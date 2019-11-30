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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3

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Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3
Автор:
30 нояб. 2019 г., 17:39

В концовке квалификации монегаск пересек финишную черту на мгновения позже, чем истекло время сессии – и не смог попытаться улучшить свое время во второй попытке.

В субботу в Абу-Даби Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации, проиграв пилотам Mercedes и Максу Ферстаппену. При этом во второй попытке по ходу решающей части квалификации монегаск не смог проехать быстрого круга.

Леклера слишком поздно выпустили из боксов: ехавший впереди Себастьян Феттель успел пересечь линию финиша до истечения времени сессии, а вот второй пилот Ferrari уже увидел перед собой финишный флаг. «Ничего не получится, Себ замедлился», – сказал расстроенный пилот по радио.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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