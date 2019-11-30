Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3
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В концовке квалификации монегаск пересек финишную черту на мгновения позже, чем истекло время сессии – и не смог попытаться улучшить свое время во второй попытке.
В субботу в Абу-Даби Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации, проиграв пилотам Mercedes и Максу Ферстаппену. При этом во второй попытке по ходу решающей части квалификации монегаск не смог проехать быстрого круга.
Леклера слишком поздно выпустили из боксов: ехавший впереди Себастьян Феттель успел пересечь линию финиша до истечения времени сессии, а вот второй пилот Ferrari уже увидел перед собой финишный флаг. «Ничего не получится, Себ замедлился», – сказал расстроенный пилот по радио.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3
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