Видео: Леклер не успевает на быстрый круг в Q3

В субботу в Абу-Даби Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации, проиграв пилотам Mercedes и Максу Ферстаппену. При этом во второй попытке по ходу решающей части квалификации монегаск не смог проехать быстрого круга.

Леклера слишком поздно выпустили из боксов: ехавший впереди Себастьян Феттель успел пересечь линию финиша до истечения времени сессии, а вот второй пилот Ferrari уже увидел перед собой финишный флаг. «Ничего не получится, Себ замедлился», – сказал расстроенный пилот по радио.