Гонка Гран При Италии была остановлена после того как на 25-м круге Шарль Леклер разбил машину в повороте Параболика.

Скорость болидов в той точке, где гонщик Ferrari вылетел с трассы, обычно составляет около 270 км/ч. В какой-то момент задние шины болида SF1000 заскользили, пилот попытался восстановить контроль над машиной, но не смог этого сделать. Ferrari вылетела в гравий и врезалась в барьер из старых шин. Леклер смог покинуть болид самостоятельно и не получил повреждений (что подтвердил осмотр в медицинском центре трассы).

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Аварии предшествовала поломка болида Haas Кевина Магнуссена и появление машины безопасности. Многие гонщики воспользовались ситуацией и совершили пит-стопы – при этом конкретный момент заезда в боксы сильно повлиял на позиции того или иного пилота. Леклер, в частности, поднялся с 13-го места на 6-е, а к моменту аварии переместился на 4-ю позицию.

Напарник Леклера выбыл из борьбы еще раньше. На пятом круге на машине Себастьяна Феттеля возникла неисправность тормозов. Немец срезал первую шикану, медленно добрался до боксов и сошел.