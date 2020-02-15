Видео: Квят первым сел за руль AlphaTauri AT01

Команда AlphaTauri (так теперь называется Toro Rosso) впервые выкатила на трассу гоночный болид AT01, построенный для сезона 2020 года. За руль на автодроме в Мизано сел россиянин Даниил Квят.





Ранее Квят рассказывал, что программа первого заезда будет весьма простой и ограничится проверкой основных систем и органов управления на их исправность и безопасность. Основные тесты пройдут вместе с другими командами Ф1 в Барселоне уже на следующей неделе.

AT01 является развитием прошлогоднего болида Toro Rosso, однако машина получила обновленный двигатель Honda и, по словам главы команды Франца Тоста, отлично показала себя в аэродинамической трубе. Партнером Квята по команде останется Пьер Гасли.