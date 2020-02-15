Видео: Квят первым сел за руль AlphaTauri AT01
Поделились
Комментарии
Российский гонщик начал тестовые заезды по трассе в Мизано
Команда AlphaTauri (так теперь называется Toro Rosso) впервые выкатила на трассу гоночный болид AT01, построенный для сезона 2020 года. За руль на автодроме в Мизано сел россиянин Даниил Квят.
Ранее Квят рассказывал, что программа первого заезда будет весьма простой и ограничится проверкой основных систем и органов управления на их исправность и безопасность. Основные тесты пройдут вместе с другими командами Ф1 в Барселоне уже на следующей неделе.
AT01 является развитием прошлогоднего болида Toro Rosso, однако машина получила обновленный двигатель Honda и, по словам главы команды Франца Тоста, отлично показала себя в аэродинамической трубе. Партнером Квята по команде останется Пьер Гасли.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: Квят первым сел за руль AlphaTauri AT01
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу