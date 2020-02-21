Видео: Квят не поделил дорогу с Грожаном на тестах
Поделились
Комментарии
На тестовых заездах у пилотов Формулы 1 нет особой мотивации сражаться друг с другом – однако когда 10 автомобилей проводят на трассе несколько часов, их траектории порой все-таки пересекаются.
Пятничное утро выдалось на трассе в Барселоне весьма насыщенным. В частности, сразу у двух участников предсезонных тестов Ф1 – Себастьяна Феттеля и Николя Латиффи – отказали моторы.
Однако по ходу заездов случались и небольшие инциденты между пилотами. В частности, в какой-то момент весьма близко к другу оказались Ромен Грожан и Даниил Квят. Что, судя по жесту, вызвало определенное недовольство у россиянина.
Как сообщает официальный твитер Формулы 1, в момент инцидента оба пилота были в процессе имитации квалификационного заезда.
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Боттас утром в пятницу снял с лучшего времени тестов 1,5 секунды
Следующая новость
Гроздья датчиков и зеленый Райкконен. Необычный облик машин Ф1 на тестах в Барселоне
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Пятница
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин , Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин , Haas F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
Видео: Квят не поделил дорогу с Грожаном на тестах
Поделились
Комментарии
База данных
18 июн. - 20 июн.
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
пн 1 дек.
вт 2 дек.
|
16:07
00:34
|
Самое читаемое
3
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты
Слайд-шоу