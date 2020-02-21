Видео: Квят не поделил дорогу с Грожаном на тестах

Пятничное утро выдалось на трассе в Барселоне весьма насыщенным. В частности, сразу у двух участников предсезонных тестов Ф1 – Себастьяна Феттеля и Николя Латиффи – отказали моторы.

Однако по ходу заездов случались и небольшие инциденты между пилотами. В частности, в какой-то момент весьма близко к другу оказались Ромен Грожан и Даниил Квят. Что, судя по жесту, вызвало определенное недовольство у россиянина.

Как сообщает официальный твитер Формулы 1, в момент инцидента оба пилота были в процессе имитации квалификационного заезда.