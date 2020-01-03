Видео: круг по «Зандфорту» с высоты птичьего полета

На Youtube-канале Йорга де Брейна, который занимается съемками с дрона, появился ролик, позволяющий рассмотреть в деталях всю трассу в Зандфорте, а также паддок и окрестности.

На видео можно разглядеть новый тоннель, который строится в конце стартовой прямой, первый поворот «Тарзан», пока не затронутый реконструкцией, а также активные работы в поворотах «Хугенгольц» и «Ари Лейендейк», где появятся бэнкинги.

Также видно, что реконструкция затронула ряд зон безопасности и холмов вдоль трассы – скорее всего, там будут возведены временные трибуны. Перед финальным поворотом также строится новый тоннель – он позволит грузовикам заезжать во второй паддок, отделенный от первого.

Гран При Голландии пройдет в Зандфорте 1-3 мая.