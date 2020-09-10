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Формула 1 / Гран При Тосканы / Новость

Видео: круг по трассе «Муджелло» с бортовой камеры Ferrari

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Видео: круг по трассе «Муджелло» с бортовой камеры Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор

Джанкарло Физикелла специально для Motorsport.com проехал круг за рулем Ferrari F60, машины 2009 года, и рассказал об особенностях тосканской трассы

В этот уик-энд Формула 1 впервые приедет в Муджелло, где Ferrari отметит свой 100-й этап в чемпионатах мира. О том, что ждет участников и зрителей Гран При Тосканы, рассказал участник 229 гонок и победитель трех из них Джанкарло Физикелла, который сейчас работает одним из инструкторов программы F1 Clienti для собственников машин Ф1 прежних лет.

Джанкарло Физикелла: «В конце стартовой прямой скорость превышает 300 км/ч. Первый поворот «Сан-Донато» проходится на третьей или четвертой передаче, за ним следует шикана «Поджо Секко», тоже на четвертой. 

Еще одна шикана, «Борго Сан-Лоренцо», после которой начинается самая интересная и самая сложная часть трассы – повороты «Казанова» и «Савелли», за ними первая и вторая «Аррабьята». В квалификации этот участок наверняка будут проезжать полным газом на скорости 260-270 км/ч. Боковая перегрузка здесь превысит 5g, просто невероятно.

Затем после еще одной шиканы идет «Коррентайо», сложный поворот на третьей передаче, там обычно сильная недостаточная поворачиваемость. Вновь простая шикана, где не нужно сбрасывать газ – и финальный поворот. Он проходится на 160 км/ч и очень важен. Здесь нужно сохранить как можно больше скорости, так как следом идет длинная прямая».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Пилоты Джанкарло Физикелла
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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