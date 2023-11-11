Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Видео

Видео: круг по трассе Формулы 1 в Лас-Вегасе

Уже в следующие выходные участников Ф1 ждет совершенно новый этап в самом центре крупнейшего города Невады. Гонка пройдет на уличной трассе протяженностью 6,2 км, включающей 17 поворотов. Но увидеть ее можно уже сейчас – благодаря симулятору F1 23 и подготовленным организаторами рендерам

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Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Лас-Вегас GP

Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса

Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
2 - 4

Фотограф: Лас-Вегас GP

Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса

Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
3 - 4

Фотограф: Лас-Вегас GP

Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса

Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
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Фотограф: Лас-Вегас GP

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