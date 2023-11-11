Видео: круг по трассе Формулы 1 в Лас-Вегасе
Уже в следующие выходные участников Ф1 ждет совершенно новый этап в самом центре крупнейшего города Невады. Гонка пройдет на уличной трассе протяженностью 6,2 км, включающей 17 поворотов. Но увидеть ее можно уже сейчас – благодаря симулятору F1 23 и подготовленным организаторами рендерам
Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Лас-Вегас GP
Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Лас-Вегас GP
Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Лас-Вегас GP
Рендер трассы Гран При Лас-Вегаса
Фотограф: Лас-Вегас GP
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