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Видео: круг по трассе Ф1 в Саудовской Аравии
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Трек в Джидде обещает стать самой скоростной городской трассой в истории Формулы 1
Арабский автоспортивный журналист и комментатор Формулы 1 Фарис Нимри опубликовал в своем твиттере видео с заездом по городской трассе в Джидде, которая уже в этом году примет этап Королевских гонок. По его утверждению, это будет самая быстрая городская трасса в истории Ф1.
Гран При Саудовской Аравии должен пройти после этапа в Сингапуре. Предварительно он запланирован на 4-5 декабря. Это будет второй после Сингапура полностью ночной этап Формулы 1 в истории.
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Видео: круг по трассе Ф1 в Саудовской Аравии
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