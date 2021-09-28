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Формула 1 Новости

Видео: круг по трассе Ф1 в Саудовской Аравии

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Трек в Джидде обещает стать самой скоростной городской трассой в истории Формулы 1

Видео: круг по трассе Ф1 в Саудовской Аравии

Арабский автоспортивный журналист и комментатор Формулы 1 Фарис Нимри опубликовал в своем твиттере видео с заездом по городской трассе в Джидде, которая уже в этом году примет этап Королевских гонок. По его утверждению, это будет самая быстрая городская трасса в истории Ф1.

 

Гран При Саудовской Аравии должен пройти после этапа в Сингапуре. Предварительно он запланирован на 4-5 декабря. Это будет второй после Сингапура полностью ночной этап Формулы 1 в истории.

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