Видео: круг по трассе Ф1 в Саудовской Аравии

Арабский автоспортивный журналист и комментатор Формулы 1 Фарис Нимри опубликовал в своем твиттере видео с заездом по городской трассе в Джидде, которая уже в этом году примет этап Королевских гонок. По его утверждению, это будет самая быстрая городская трасса в истории Ф1.

Гран При Саудовской Аравии должен пройти после этапа в Сингапуре. Предварительно он запланирован на 4-5 декабря. Это будет второй после Сингапура полностью ночной этап Формулы 1 в истории.