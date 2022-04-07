Видео: круг по трассе Ф1 в Лас-Вегасе

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31 марта Формулы 1 объявила о проведении Гран При Лас-Вегаса в ноябре 2023 года. Это уже третий по счету этап в США: сейчас американцы также принимают чемпионат в Остине и Майами.

Длина новой трассы, которая будет проходить на знаменитом бульваре Стрип, составит 6,1 километр. У трека будет 14 поворотов и весьма длинная прямая, где болиды смогут разгоняться до 340 километров в час.

Можно посмотреть, как будет выглядеть конфигурация трассы, благодаря видео-онборду, снятому на улицах города с камерой на 360 градусов: