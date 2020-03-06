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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Видео: круг Квята по «Каталунье», снятый на камеру 360 градусов

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Видео: круг Квята по «Каталунье», снятый на камеру 360 градусов
6 мар. 2020 г., 03:50

По ходу предсезонных тестов на испанской трассе команда AlphaTauri не только испытывала автомобиль и собирала необходимые данные, но и готовила нечто интересное для болельщиков.

Команда AlphaTauri выложила на своем Youtube-канале ролик, снятый по ходу предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне. На видео записан один круг по трассе в Барселоне в исполнении Даниила Квята.

 

Напомним, что россиянин за шесть дней тестов проехал 221 круг или 1 029 км, благодаря чему вошел в пятерку наиболее активных гонщиков (лидером является Шарль Леклер с 261-м кругом и 1 215 км).

По лучшему времени на круге Квят стал 11-м, уступив около семи десятых секунды лучшему результату тестов, который показал Валттери Боттас на Mercedes. Впрочем, стоит отметить, что россиянин проехал свой самый быстрый круг на шинах С4 – в то время как в первой десятке почти все пилоты (9 из 10-ти) показали лучшие времена на более мягких покрышках С5.

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Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Пилоты Даниил Квят В Магазин
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