Видео: круг Квята по «Каталунье», снятый на камеру 360 градусов
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6 мар. 2020 г., 03:50
По ходу предсезонных тестов на испанской трассе команда AlphaTauri не только испытывала автомобиль и собирала необходимые данные, но и готовила нечто интересное для болельщиков.
Команда AlphaTauri выложила на своем Youtube-канале ролик, снятый по ходу предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне. На видео записан один круг по трассе в Барселоне в исполнении Даниила Квята.
Напомним, что россиянин за шесть дней тестов проехал 221 круг или 1 029 км, благодаря чему вошел в пятерку наиболее активных гонщиков (лидером является Шарль Леклер с 261-м кругом и 1 215 км).
По лучшему времени на круге Квят стал 11-м, уступив около семи десятых секунды лучшему результату тестов, который показал Валттери Боттас на Mercedes. Впрочем, стоит отметить, что россиянин проехал свой самый быстрый круг на шинах С4 – в то время как в первой десятке почти все пилоты (9 из 10-ти) показали лучшие времена на более мягких покрышках С5.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
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Видео: круг Квята по «Каталунье», снятый на камеру 360 градусов
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