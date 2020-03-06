Видео: круг Квята по «Каталунье», снятый на камеру 360 градусов

Команда AlphaTauri выложила на своем Youtube-канале ролик, снятый по ходу предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне. На видео записан один круг по трассе в Барселоне в исполнении Даниила Квята.

Напомним, что россиянин за шесть дней тестов проехал 221 круг или 1 029 км, благодаря чему вошел в пятерку наиболее активных гонщиков (лидером является Шарль Леклер с 261-м кругом и 1 215 км).

По лучшему времени на круге Квят стал 11-м, уступив около семи десятых секунды лучшему результату тестов, который показал Валттери Боттас на Mercedes. Впрочем, стоит отметить, что россиянин проехал свой самый быстрый круг на шинах С4 – в то время как в первой десятке почти все пилоты (9 из 10-ти) показали лучшие времена на более мягких покрышках С5.