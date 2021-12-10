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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Видео: Кими завершает свою последнюю пятницу в Ф1 в стене

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Пилот Alfa Romeo разбил болид, но сам не пострадал

Видео: Кими завершает свою последнюю пятницу в Ф1 в стене

Вторая тренировка Формулы 1 в Абу-Даби закончилась печально для болида Alfa Romeo Кими Райкконена: сам пилот не пострадал, но разбил свою машину о барьер на последнем быстром круге по пути к финишу, где уже появился клетчатый флаг.

 

По радио Райкконен лаконично передал команде: «Меня занесло. Простите».

Для Райкконена этот уик-энд является последним в карьере в Формуле 1. Накануне на вопрос журналистов о том, ждет ли он этой гонки, финн в своей типичной манере ответил, что ждет, когда она закончится.

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