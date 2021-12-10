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Видео: Кими завершает свою последнюю пятницу в Ф1 в стене
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Пилот Alfa Romeo разбил болид, но сам не пострадал
Вторая тренировка Формулы 1 в Абу-Даби закончилась печально для болида Alfa Romeo Кими Райкконена: сам пилот не пострадал, но разбил свою машину о барьер на последнем быстром круге по пути к финишу, где уже появился клетчатый флаг.
По радио Райкконен лаконично передал команде: «Меня занесло. Простите».
Для Райкконена этот уик-энд является последним в карьере в Формуле 1. Накануне на вопрос журналистов о том, ждет ли он этой гонки, финн в своей типичной манере ответил, что ждет, когда она закончится.
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Видео: Кими завершает свою последнюю пятницу в Ф1 в стене
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