Видео: Кими завершает свою последнюю пятницу в Ф1 в стене

Вторая тренировка Формулы 1 в Абу-Даби закончилась печально для болида Alfa Romeo Кими Райкконена: сам пилот не пострадал, но разбил свою машину о барьер на последнем быстром круге по пути к финишу, где уже появился клетчатый флаг.

По радио Райкконен лаконично передал команде: «Меня занесло. Простите».

Для Райкконена этот уик-энд является последним в карьере в Формуле 1. Накануне на вопрос журналистов о том, ждет ли он этой гонки, финн в своей типичной манере ответил, что ждет, когда она закончится.