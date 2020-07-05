Видео: Хэмилтон выбивает с трассы Элбона, лишая подиума обоих
Судьи признали пилота Mercedes виновным в инциденте
В ходе Гран При Австрии после очередного ухода автомобиля безопасности Алекс Элбон на мягких шинах пытался обогнать Льюиса Хэмилтона в борьбе за вторую позицию. В итоге пилоту Red Bull удалось вырваться вперед, однако Льюис широко вышел из поворота и своим левым переднем колесом ударил болид соперника, что привело к развороту.
Это уже второй раз за три последние гонки, когда Хэмилтон разворачивает Элбона. В обоих инцидентах судьи признали виновным пилота Mercedes. Сегодня Хэмилтон получил штраф в пять секунд и также не попал на подиум. Правда, если в этот раз британец переместился со 2-го места на 4-е, то прошлой осенью в Бразилии откатился с 3-го на 7-е.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Александр Элбон
|Автор
|Сергей Иванов