Видео: Хэмилтон выбивает Элбона
Поделились
Комментарии
На последних кругах бразильской гонки в борьбе за второе место Льюис Хэмилтон выбил Алекса Элбона. В итоге пилот Red Bull закончил гонку за пределами десятки, а его обидчик Хэмилтон получил штраф и лишился третьего места в пользу Карлоса Сайнса.
Следующая новость
Предыдущая новость
«Мы это переживем». Феттель и Леклер не стали винить друг друга в аварии
Следующая новость
Глава Ferrari: Мы рады, что дали пилотам бороться – а им должно быть стыдно
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Денис Буденков
Видео: Хэмилтон выбивает Элбона
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
|
|Третья тренировка
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
|
|Гонка
|
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу