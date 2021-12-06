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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Видео: Хэмилтон врезается в Ферстаппена, штрафуют Макса

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Пилота Red Bull признали виновным в столкновении, посчитав, что он неоправданно резко затормозил

Видео: Хэмилтон врезается в Ферстаппена, штрафуют Макса

В гонке Гран При Саудовской Аравии макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона, выехав за пределы трассы. Чтобы избежать штрафа, команда передала ему указание пропустить соперника вперед.

После этого Ферстаппен достаточно резко затормозил, а Хэмилтон не успел среагировать и слегка задел соперника. При ударе от болида Mercedes оторвало торцевую пластину переднего крыла, что не помешало Хэмилтону остаться на трассе и выиграть гонку.

 

После окончания гонки судьи признали Макса Ферстаппена виновным в столкновении и присудили ему штраф в 10 секунд. На позиции пилота Red Bull это не отразилось, он остался вторым.

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