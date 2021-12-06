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Видео: Хэмилтон врезается в Ферстаппена, штрафуют Макса
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Пилота Red Bull признали виновным в столкновении, посчитав, что он неоправданно резко затормозил
В гонке Гран При Саудовской Аравии макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона, выехав за пределы трассы. Чтобы избежать штрафа, команда передала ему указание пропустить соперника вперед.
После этого Ферстаппен достаточно резко затормозил, а Хэмилтон не успел среагировать и слегка задел соперника. При ударе от болида Mercedes оторвало торцевую пластину переднего крыла, что не помешало Хэмилтону остаться на трассе и выиграть гонку.
После окончания гонки судьи признали Макса Ферстаппена виновным в столкновении и присудили ему штраф в 10 секунд. На позиции пилота Red Bull это не отразилось, он остался вторым.
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Видео: Хэмилтон врезается в Ферстаппена, штрафуют Макса
Поделились
Комментарии
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