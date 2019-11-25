Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes

Компания Daimler позвала шестикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона на свой завод в немецком городе Зиндельфинген, где собирают автомобили марок Mercedes и Maybaсh. А команда Mercedes опубликовала видео с итогами поездки, на котором Хэм участвует в сборке слона представительского седана S-Class.

«Предпочитаю ручной труд вождению машин, – сказал Хэмилтон работнику, который уступил ему свое место у конвейера. – Это весьма тяжелая и сложная работа. Для меня было честью в ней поучаствовать».

Хэмилтон также признался, что ему нравится, когда на автомобиле присутствует много хромированных деталей. В конце он отогнал одну из собранных машин на площадку контроля качества.