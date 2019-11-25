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Формула 1 / Новость

Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes

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Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes
Автор:
, Редактор
25 нояб. 2019 г., 15:27

Кому-то из покупателей седана S-Class повезет купить машину, к созданию которой приложил руки шестикратный чемпион Ф1.

Компания Daimler позвала шестикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона на свой завод в немецком городе Зиндельфинген, где собирают автомобили марок Mercedes и Maybaсh. А команда Mercedes опубликовала видео с итогами поездки, на котором Хэм участвует в сборке слона представительского седана S-Class.

 

«Предпочитаю ручной труд вождению машин, – сказал Хэмилтон работнику, который уступил ему свое место у конвейера. – Это весьма тяжелая и сложная работа. Для меня было честью в ней поучаствовать».

Хэмилтон также признался, что ему нравится, когда на автомобиле присутствует много хромированных деталей. В конце он отогнал одну из собранных машин на площадку контроля качества.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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