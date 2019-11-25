Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes
Кому-то из покупателей седана S-Class повезет купить машину, к созданию которой приложил руки шестикратный чемпион Ф1.
Компания Daimler позвала шестикратного чемпиона Формулы 1 Льюиса Хэмилтона на свой завод в немецком городе Зиндельфинген, где собирают автомобили марок Mercedes и Maybaсh. А команда Mercedes опубликовала видео с итогами поездки, на котором Хэм участвует в сборке слона представительского седана S-Class.
«Предпочитаю ручной труд вождению машин, – сказал Хэмилтон работнику, который уступил ему свое место у конвейера. – Это весьма тяжелая и сложная работа. Для меня было честью в ней поучаствовать».
Хэмилтон также признался, что ему нравится, когда на автомобиле присутствует много хромированных деталей. В конце он отогнал одну из собранных машин на площадку контроля качества.
Читайте также:
Предыдущая новость
Хэмилтон рассказал о влиянии Коэльо на его гоночную карьеру
Следующая новость
100 гонок Феттеля в Ferrari: лучше только Шумахер и Лауда
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: Хэмилтон работает на конвейере Mercedes
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта