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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Видео: Хэмилтон обгоняет Ферстаппена и побеждает

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Со второй попытки пилот Mercedes смог выйти в лидеры Гран При Бразилии

Видео: Хэмилтон обгоняет Ферстаппена и побеждает

Из-за штрафа за замену мотора финишировавший пятым в спринте Льюис Хэмилтон стартовал в гонке в Бразилии десятым. Но уже к середине дистанции он вышел на вторую позицию. После второго пит-стопа он догнал лидировавшего Макса Ферстаппена и на 48-м круге предпринял попытку атаки в четвертом повороте.

Ферстаппен тогда сумел защититься, хотя его действия и привлекли внимание судей. Вскоре судьи объявили, что расследование инцидента не требуется, и на 59 круге Хэмилтон в том же месте провел чистый обгон.

 

После обгона в трансляции показали эмоциональную реакцию главы Mercedes Тото Вольфа. После финиша он признался, что хотел этим жестом сказать судьям: «Вот так то!». Похоже, этому жесту Вольфа как минимум на ближайшие дни суждено стать мемом.

 
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