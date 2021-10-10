Видео: Хэмилтон на считанные секунды обогнал Переса в Турции

После замены мотора Льюис Хэмилтон потерял 10 позиций на старте в Турции и начал гонку 11-м. Уже на первом круге он отыграл одну позицию, затем последовательно прошел Себастьяна Феттеля, Юки Цуноду, Лэнса Стролла и Ландо Норриса, и Пьера Гасли.

На 35-м круге гонки Хэмилтон настиг Серхио Переса и попробовал обогнать гонщика Red Bull. Несколько поворотов болиды шли бок о бок, пока на финишной прямой Хэмилтон не вышел вперед. Однако он не смог подойти к первому повороту по оптимальной траектории, и Перес мигом вновь вернул себе позицию.



После гонки Льюис Хэмилтон признался, что сегодня обгонять болиды Red Bull было гораздо сложнее, чем всех остальных. Собственно, ни один из них он так и не обогнал.