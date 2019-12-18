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Формула 1 / Аналитика

Видео: как Mercedes переиграла Ferrari в технической гонке

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Автор:
, Журналист (Autosport)
18 дек. 2019 г., 09:24

Наш анимационный ролик позволит проследить за эволюцией гоночных машин двух топ-команд Ф1 по ходу сезона 2019 года.

Как и всегда в Формуле 1, сражения на трассах шли на фоне битвы за техническое превосходство. Конструкторские штабы Mercedes и Ferrari сражались на протяжении всего чемпионата, чтобы взять верх над соперниками. 

И хотя Ferrari выглядела многообещающе до старта сезона, главными триумфаторами в итоге стали представители Mercedes. 

На первые тесты Mercedes привезла свою машину W10 в переходной конфигурации, тогда как у Ferrari уже была полноценная SF90. Скудерия выглядела заметно сильнее, но ко второй неделе в Mercedes приготовили множество обновлений, изменивших расстановку сил.

Носовой обтекатель стал уже, чтобы оптимизировать протекание потоков в области «бивней» и добавить прижимной силы в передней части шасси. С обеих сторон от выходного отверстия S-воздуховода появились небольшие крылышки – они позволили точнее направлять воздух в область дефлекторов.

Изменения коснулись и понтонов. Они стали компактнее, что улучшило протекание потоков вдоль их поверхности. 

Затем, к Шанхаю, были доработаны передние крылья. Стала иной форма торцевых пластин, что позволило направлять больше воздуха в обход передних колес. 

Переднее крыло Mercedes F1 W10

Переднее крыло Mercedes F1 W10

Фото: Джорджо Пиола

Ferrari, в свою очередь, привезла доработки в Азербайджан, обновив вертикальные элементы у передней части дефлектора. Они были разбиты на четыре группы, чтобы активнее уводить потоки в сторону. 

Кроме того, угол днища получит три маленьких «плавничка», работающих вместе с диагональными прорезями для дополнительного перенаправления воздуха в обход колеса. 

На Гран При Испании, открывающий европейскую часть сезона, все команды обычно привозят множество новинок. Стремясь удержаться впереди, в Mercedes поступили именно так. Команда вновь доработала переднее крыло. Дальний закрылок был укорочен, а у предшествующего ему появилась прорезь с внутренней стороны. Это усилило формирующиеся здесь завихрения. 

Такое решение позволило не нарушить требования правил о пяти элементах каскада.

Детали переднего крыла Mercedes F1 W10

Детали переднего крыла Mercedes F1 W10

Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, в горизонтальной части дефлектора появились два крыла-«бумеранга», одно под другим. Они работали вместе с новыми конфигураторами потока, состоящими из четырех элементов и призванными не допустить срыва потоков. 

Стремясь сократить отставание от Mercedes, Ferrari также подготовила к испанскому этапу новые детали. Были доработаны торцевая пластина переднего крыла и горизонтальный элемент с ее внешней стороны, получивший кромку в задней части. 

Также Скудерия сделала более компактным капот двигателя и подрезала «плавник» в его верхней части, чтобы более эффективно использовать потоки, направляющиеся в эту область от верхнего воздухозаборника. Но все это не позволило команде ощутимо приблизиться к Mercedes.

Детали Ferrari SF90

Детали Ferrari SF90

Фото: Джорджо Пиола

Свидетельством того, что Ferrari сложно поддерживать темп соперников в технической гонке, стало совершенно новое переднее крыло SF90 на Гран При Франции. Его закрылки с внешней стороны были закручены совершенно иначе, чтобы еще активнее перенаправлять воздух в сторону. 

Этой же цели служили изменения в торцевой пластине, получившей прямоугольный вырез в задней кромке, и небольшое треугольное крылышко на горизонтальном элементе снаружи. Кроме того, профиль этого элемента в задней части был изменен, чтобы оставить больше места для прохождения воздуха. 

Изменения коснулись и днища. Три вертикальных элемента были смещены назад, а перед ними появились две пары новых. Новинки не принесли мгновенной прибавки в скорости, но убедили Ferrari в правильности выбранного направления и остались на машине.

Детали задней части Ferrari SF90

Детали задней части Ferrari SF90

Фото: Джорджо Пиола

Mercedes сохраняла решающее преимущество – и продолжала модернизировать свою машину. В Германии, где команда выступала в особой ливрее в честь 125-летия спортивной истории марки, дальний элемент переднего крыла вновь был переработан. Геометрия его задней кромки стала иной, чтобы эффективнее работать в паре с торцевой пластиной.

Одновременно изменились конфигураторы потока, получившие четыре горизонтальных элемента в задней части. Это позволило точнее направить воздух вдоль понтона. 

В угоду аэродинамике были доработаны зеркала заднего вида. Новое решение позволило снизить лобовое сопротивление. 

Значительные обновления также затронули торцевые пластины заднего крыла. Задняя кромка в верхней части стала ступенчатой, [также увеличилось количество диагональных бортиков], что позволило повысить эффективность крыла. 

Все это позволило сделать W10 еще быстрее, хотя рабочий диапазон шасси в то же самое время, стал, похоже, несколько более узким. 

Заднее крыло Mercedes F1 W10

Заднее крыло Mercedes F1 W10

Фото: Джордж Пиола

Следующий шаг сделала Ferrari, которая привезла в Венгрию горизонтальные детали в верхней части дефлекторов. Это решение стало одной из тенденций сезона.

Но только после летних каникул команда стала сильна по-настоящему. Победив в Бельгии и Италии благодаря преимуществу в скорости на прямых, Скудерия затем выиграла важнейшую гонку в Сингапуре, что стало для нее поворотным моментом. 

Добиться такого результата на трассе, где можно было ожидать сложностей, Ferrari позволили очередные обновления. В первую очередь это радикально переработанный носовой обтекатель. Установив на машину «бивни», которые продолжаются далеко за пилоны антикрыла и формируют своеобразные «ноздри», конструкторы добавили передней части машины прижимной силы. 

Носовой обтекатель и переднее крыло Ferrari SF90

Носовой обтекатель и переднее крыло Ferrari SF90

Фото: Джорджо Пиола

Тем временем у Mercedes после перерыва по сути не было значительных новинок. Однако на Гран При Японии команда привезла серьезно измененные конфигураторы потока [у угла понтонов], а также небольшие доработки переднего крыла. Изогнутый элемент с внешней стороны торцевой пластины и еще один на горизонтальной детали ниже помогли более эффективно направлять воздух вокруг шины.

Конфигуратор сохранил передний вертикальный элемент, а количество горизонтальных позади выросло с четырех до шести. Однако они больше не заходили за расположенную по соседству вертикальную деталь, смонтированную на понтоне, как было в прежней спецификации.

Сама «арка» вокруг передней части понтона, состоявшая прежде из единой детали, теперь была разделена надвое. Скорее всего, это позволило генерировать здесь завихрения, «прижимающие» потоки к поверхности понтона. 

Область кокпита Mercedes F1 W10

Область кокпита Mercedes F1 W10

Фото: Джорджо Пиола

Так как сезон близился к завершению, и судьба титулов в обоих зачетах была решена уже после Гран При США, Mercedes и Ferrari переключились на подготовку к сезону-2020. В следующем году их противостояние продолжится. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Джейк Боксолл-Легг

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