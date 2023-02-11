Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе
Команда опубликовала в социальных сетях короткое видео из Сильверстоуна, на котором Кевин Магнуссен выезжает из гаража
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Галерея: все фото AlphaTauri AT04
Галерея: все фото AlphaTauri AT04 Галерея: все фото AlphaTauri AT04
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