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Формула 1 / Обкатка Haas VF-23 в Сильверстоуне Новость

Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе

Команда опубликовала в социальных сетях короткое видео из Сильверстоуна, на котором Кевин Магнуссен выезжает из гаража

Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе
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