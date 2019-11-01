Видео: Грожан вылетает с трассы и разбивает машину
Поделились
Комментарии
1 нояб. 2019 г., 22:04
В самом начале второй тренировке в Остине пилот Haas не смог избежать неприятностей.
Француз показал с утра шестую скорость, но дневная сессия сложилась для него совсем в ином ключе. Проехав по трассе всего четыре круга, Грожан потерял контроль над машиной в быстрой «змейке», и та влетела в ограждение. Удар пришелся на переднюю часть машины и привел к повреждению антикрыла и подвески.
На этом пятница для Ромена была закончена.
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Гран При США: лучшие фото пятницы
Следующая новость
Ферстаппен об итогах пятницы: Не смотрите на преимущество Льюиса, мы куда ближе
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин
|Команды
|Haas F1 Team
Видео: Грожан вылетает с трассы и разбивает машину
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу