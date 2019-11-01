Видео: Грожан вылетает с трассы и разбивает машину

Француз показал с утра шестую скорость, но дневная сессия сложилась для него совсем в ином ключе. Проехав по трассе всего четыре круга, Грожан потерял контроль над машиной в быстрой «змейке», и та влетела в ограждение. Удар пришелся на переднюю часть машины и привел к повреждению антикрыла и подвески.

На этом пятница для Ромена была закончена.