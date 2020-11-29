Видео: Грожан почти невредимым выходит из пламени

Гран При Бахрейна запомнится аварией Ромена Грожана, которая произошла на первом круге. На выезде из третьего поворота болид Haas подрезал AlfaTauri Даниила Квята и, потеряв управление, на большой скорости врезался в отбойник.

Машину разорвало на две части: вся задняя часть вместе с двигателем отлетела в сторону, а нос и монокок с пилотом застряли в отбойники. При этом бензобак остался в передней части и тут же воспламенился. Подбежавшие медики стали свидетелями того, как Ромен Грожан буквально вылезает из языков пламени.

Пилот был доставлен в госпиталь с небольшими ожогами ладоней и лодыжек, а также с подозрением на перелом ребер. Можно с уверенностью говорить о том, что его спасла система Halo, а также огнестойкий гоночный комбинезон.