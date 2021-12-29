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Формула 1 Новости

Видео: Гонщики воспроизвели звуки машин Ф1 и NASCAR

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Натуральнее всего получилось у Эстебана Окона

Видео: Гонщики воспроизвели звуки машин Ф1 и NASCAR

Формула 1 выпустила ролик, в котором пилоты серии воспроизводят звуки машин двух чемпионатов: Ф1 и NASCAR. В коротком видео поучаствовали Эстебан Окон, Никита Мазепин, Шарль Леклер и Даниэль Риккардо.

Никита даже хотел «сбежать»: «У меня нет шансов отказаться от участия в этом, да? Я один, а вас тут восемь».

 

Новый сезон Формулы 1 стартует 18 марта в Бахрейне.

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