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Видео: Феттель вылетает в стену в первой тренировке

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Видео: Феттель вылетает в стену в первой тренировке
Автор:
29 нояб. 2019 г., 11:01

За две минуты до конца тренировки в Абу-Даби машину немца сорвало на выходе из 19 поворота. Себастьян врезался в стену задней частью.

Тренировка была прервана красными флагами и больше не возобновлялась. По ее итогам Феттель показал пятый результат, уступив лидеру Валттери Боттасу 0,822 секунды.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Первая тренировка
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Денис Буденков

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