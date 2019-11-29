Видео: Феттель вылетает в стену в первой тренировке
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За две минуты до конца тренировки в Абу-Даби машину немца сорвало на выходе из 19 поворота. Себастьян врезался в стену задней частью.
Тренировка была прервана красными флагами и больше не возобновлялась. По ее итогам Феттель показал пятый результат, уступив лидеру Валттери Боттасу 0,822 секунды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Первая тренировка
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Видео: Феттель вылетает в стену в первой тренировке
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
Вторая тренировка Старт через
01 Часов
:
43 Минут
:
28 Секунд
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