Видео: Феттель разбивает болид Ferrari в квалификации в Сочи

Квалификация Гран При России была прервана красными флагами, когда во втором сегменте свой болид разбил пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его машину занесло в четвертом повороте, гонщик не сумел восстановить контроль и, развернувшись, задом ударился об ограждение.

«Что случилось? Я потерял контроль над машиной, – лаконично ответил Феттель. – Я еще во втором повороте потерял контроль, но смог вернуть его, и затем меня вновь понесло в четвертом повороте и я уже не смог отловить болид. Честно сказать, я попробовал немного рискнуть. Конечно, я недоволен. По сравнению с утренней тренировкой, машиной стало труднее управлять».

Сразу после аварии в Феттеля чуть было не врезался его напарник Шарль Леклер: «Это выглядело пугающе, надеюсь с ним все в порядке и пострадала только машина».