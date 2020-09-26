Видео: Феттель разбивает болид Ferrari в квалификации в Сочи
Пилот Ferrari признался, что по сравнению с утренней сессией болидом стало сложнее управлять
Квалификация Гран При России была прервана красными флагами, когда во втором сегменте свой болид разбил пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его машину занесло в четвертом повороте, гонщик не сумел восстановить контроль и, развернувшись, задом ударился об ограждение.
«Что случилось? Я потерял контроль над машиной, – лаконично ответил Феттель. – Я еще во втором повороте потерял контроль, но смог вернуть его, и затем меня вновь понесло в четвертом повороте и я уже не смог отловить болид. Честно сказать, я попробовал немного рискнуть. Конечно, я недоволен. По сравнению с утренней тренировкой, машиной стало труднее управлять».
Сразу после аварии в Феттеля чуть было не врезался его напарник Шарль Леклер: «Это выглядело пугающе, надеюсь с ним все в порядке и пострадала только машина».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Автор
|Сергей Иванов