Видео: Феттель приехал в Германию в шлеме в честь Шумахера
Себ приготовился отметить возвращение на трассу, где Михаэль победил в последний раз
Формула 1 вернулась на трассу «Нюрбургринг» впервые с 2013 года для проведения Гран При Айфеля. В честь этого последний победитель гонки на этой трассе Себастьян Феттель подготовил особый шлем.
Дизайн шлема немецкого гонщика посвящен его соотечественнику Михаэлю Шумахеру. Семикратный чемпион мира одержал в Нюрбурге последнюю победу в карьере, выиграв гонку в 2006 году. Феттель использовал для своего шлема дизайн, который был у Шумахера в том сезоне.
При этом, Феттель сохранил свою традиционную раскраску шлема, а под нее нанес дизайн Шумахера при помощи 3D-печати. На шлем попали традиционные мотивы Михаэля: звезды, китайский драконы и его инициалы MS.
Отметим, что на этом же этапе дебютировать в Ф1 должен был сын Михаэля Мик Шумахер. Его его участие в первой тренировке Гран При сорвалось из-за ее отмены по причине погодных условий.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин