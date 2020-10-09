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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Видео: Феттель приехал в Германию в шлеме в честь Шумахера

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Видео: Феттель приехал в Германию в шлеме в честь Шумахера
Автор:
, редактор

Себ приготовился отметить возвращение на трассу, где Михаэль победил в последний раз

Формула 1 вернулась на трассу «Нюрбургринг» впервые с 2013 года для проведения Гран При Айфеля. В честь этого последний победитель гонки на этой трассе Себастьян Феттель подготовил особый шлем.

Дизайн шлема немецкого гонщика посвящен его соотечественнику Михаэлю Шумахеру. Семикратный чемпион мира одержал в Нюрбурге последнюю победу в карьере, выиграв гонку в 2006 году. Феттель использовал для своего шлема дизайн, который был у Шумахера в том сезоне. 

При этом, Феттель сохранил свою традиционную раскраску шлема, а под нее нанес дизайн Шумахера при помощи 3D-печати. На шлем попали традиционные мотивы Михаэля: звезды, китайский драконы и его инициалы MS.

 

Отметим, что на этом же этапе дебютировать в Ф1 должен был сын Михаэля Мик Шумахер. Его его участие в первой тренировке Гран При сорвалось из-за ее отмены по причине погодных условий.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Михаэль Шумахер , Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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