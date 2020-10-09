Видео: Феттель приехал в Германию в шлеме в честь Шумахера

Формула 1 вернулась на трассу «Нюрбургринг» впервые с 2013 года для проведения Гран При Айфеля. В честь этого последний победитель гонки на этой трассе Себастьян Феттель подготовил особый шлем.

Дизайн шлема немецкого гонщика посвящен его соотечественнику Михаэлю Шумахеру. Семикратный чемпион мира одержал в Нюрбурге последнюю победу в карьере, выиграв гонку в 2006 году. Феттель использовал для своего шлема дизайн, который был у Шумахера в том сезоне.

При этом, Феттель сохранил свою традиционную раскраску шлема, а под нее нанес дизайн Шумахера при помощи 3D-печати. На шлем попали традиционные мотивы Михаэля: звезды, китайский драконы и его инициалы MS.

Отметим, что на этом же этапе дебютировать в Ф1 должен был сын Михаэля Мик Шумахер. Его его участие в первой тренировке Гран При сорвалось из-за ее отмены по причине погодных условий.