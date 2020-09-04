Видео: Ферстаппен улетает в забор и выезжает на трассу задним ходом

В середине «эски», носящей имя чемпиона мира Альберто Аскари, машину Макса Ферстаппена дернуло в сторону. Гонщик не смог удержать ее под контролем и оказался в гравийной зоне безопасности, ударившись передним левым колесом о барьер.

Несмотря на потерю антикрыла, Макс смог избежать остановки мотора. Он включил заднюю передачу, выехал из гравия на асфальт и вернулся в боксы.

Вот как это было:

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По словам главы RBR Кристиана Хорнера, после замены крыла и ряда деталей подвески Ферстаппен смог вернуться на трассу, но перед второй тренировкой команда планирует детально обследовать машину на предмет повреждений днища или других деталей.