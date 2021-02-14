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Формула 1 / Новость

Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне

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Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне
Автор:
, редактор

Бывшая подруга Квята пользуется плюсами отношений с гонщиком

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен необычным образом начал подготовку к сезону-2021. Голландец решил проехать по трассе в Барселоне, которая принимает Гран При Испании, на автомобиле Porsche GT. 

При этом, Ферстаппен посадил в машину свою подругу Келли Пике. Дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике раньше встречалась с российским пилотом Даниилом Квятом и родила ему ребенка, но через некоторое время после рождения пара рассталась, а еще чуть позже Пике стала встречаться с Ферстаппеном.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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