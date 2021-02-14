Видео: Ферстаппен прокатил Келли Пике (да-да, ту самую!) по трассе в Барселоне

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен необычным образом начал подготовку к сезону-2021. Голландец решил проехать по трассе в Барселоне, которая принимает Гран При Испании, на автомобиле Porsche GT.

При этом, Ферстаппен посадил в машину свою подругу Келли Пике. Дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике раньше встречалась с российским пилотом Даниилом Квятом и родила ему ребенка, но через некоторое время после рождения пара рассталась, а еще чуть позже Пике стала встречаться с Ферстаппеном.