Видео: Ферстаппен прокалывает шину, обгоняя Боттаса

На старте Гран При Мексики Макс Ферстаппен вылетел на газон после контакта с Льюисом Хэмилтоном и, вернувшись на трассу, оказался на восьмой позиции – за спиной Валттери Боттаса. На 4-м круге голландец атаковал пилота Mercedes в 13-м повороте трассы и смог опередить соперника – однако вскоре после прохождения апекса правое заднее колесо соприкоснулось с передним антикрылом болида Mercedes. Что привело к проколу и вскоре после этого – к полному разрушению шины на автомобиле Ферстаппена.

После пит-стопа для замены поврежденного колеса пилот Red Bull откатился на последнее место и уже не смог бороться за места на подиуме. В итоге голландец закончил гонку на 6-й позиции, проиграв победившему Льюису Хэмилтону почти 50 секунд.