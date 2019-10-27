Видео: Ферстаппен прокалывает шину, обгоняя Боттаса
Неаккуратный обгон в самом начале гонки лишил голландского гонщика шансов закончить гонку на подиуме.
На старте Гран При Мексики Макс Ферстаппен вылетел на газон после контакта с Льюисом Хэмилтоном и, вернувшись на трассу, оказался на восьмой позиции – за спиной Валттери Боттаса. На 4-м круге голландец атаковал пилота Mercedes в 13-м повороте трассы и смог опередить соперника – однако вскоре после прохождения апекса правое заднее колесо соприкоснулось с передним антикрылом болида Mercedes. Что привело к проколу и вскоре после этого – к полному разрушению шины на автомобиле Ферстаппена.
После пит-стопа для замены поврежденного колеса пилот Red Bull откатился на последнее место и уже не смог бороться за места на подиуме. В итоге голландец закончил гонку на 6-й позиции, проиграв победившему Льюису Хэмилтону почти 50 секунд.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Видео: Ферстаппен прокалывает шину, обгоняя Боттаса
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