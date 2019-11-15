Видео: Элбон разбивает машину в конце первой тренировки

На последних минутах сессии, которая началась под проливным дождем, команды начали выпускать гонщиков на трассу на сликах. Без происшествий не обошлось – сначала закрутило Макса Ферстаппена и Даниила Квята (без особых для них последствий), а потом вылет Алекса Элбона в 12-м повороте стал причиной появления красных флагов.

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