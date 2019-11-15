Видео: Элбон разбивает машину в конце первой тренировки
Гонщик Red Bull не удержал машину на влажном асфальте «Интерлагоса» и вылетел в барьеры.
На последних минутах сессии, которая началась под проливным дождем, команды начали выпускать гонщиков на трассу на сликах. Без происшествий не обошлось – сначала закрутило Макса Ферстаппена и Даниила Квята (без особых для них последствий), а потом вылет Алекса Элбона в 12-м повороте стал причиной появления красных флагов.
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Авария: Александр Элбон, Red Bull RB15
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Элбон стал лучшим в первой тренировке Гран При Бразилии, а потом разбил машину
Предыдущая новость
Элбон стал лучшим в первой тренировке Гран При Бразилии, а потом разбил машину
Следующая новость
Онлайн. Гран При Бразилии: вторая тренировка
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Первая тренировка
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Видео: Элбон разбивает машину в конце первой тренировки
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта