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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Видео: Элбон разбивает машину на тренировке

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Видео: Элбон разбивает машину на тренировке
Автор:
, редактор
26 окт. 2019 г., 06:05

Пилот Red Bull досрочно завершил вторую тренировку Гран При Мексики после аварии.

Тайский гонщик успел проехать всего пять кругов и не совершил ни одной быстрой попытки до того, как попал в аварию. Повреждения машины оказались слишком серьезными, чтобы Элбон смог вернуться на трассу в пятницу. Его результат оказался худшим по итогам сессии.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Александр Элбон
Автор Иван Матушкин

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