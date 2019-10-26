Видео: Элбон разбивает машину на тренировке

Тайский гонщик успел проехать всего пять кругов и не совершил ни одной быстрой попытки до того, как попал в аварию. Повреждения машины оказались слишком серьезными, чтобы Элбон смог вернуться на трассу в пятницу. Его результат оказался худшим по итогам сессии.

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