Видео: Элбон разбивает машину на тренировке
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Пилот Red Bull досрочно завершил вторую тренировку Гран При Мексики после аварии.
Тайский гонщик успел проехать всего пять кругов и не совершил ни одной быстрой попытки до того, как попал в аварию. Повреждения машины оказались слишком серьезными, чтобы Элбон смог вернуться на трассу в пятницу. Его результат оказался худшим по итогам сессии.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Александр Элбон
|Автор
|Иван Матушкин
Видео: Элбон разбивает машину на тренировке
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28 нояб. - 1 дек.
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