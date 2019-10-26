Видео: Боттас разбивает машину в финале квалификации

После контакта со стеной машина Боттаса влетела в барьеры практически под прямым углом и получила серьезные повреждения. Финн самостоятельно выбрался из кокпита, но позже был доставлен в медицинский центр трассы.

В Mercedes изучают повреждения машины Валттери. Если придется менять шасси, то, вероятно, Боттас будет вынужден стартовать с пит-лейна. Квалификацию он закончил на шестом месте.