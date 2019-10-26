Видео: Боттас разбивает машину в финале квалификации
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Валттери Боттас взял слишком широко на выходе из последнего поворота в конце Q3, задел стену и врезался в барьер безопасности.
После контакта со стеной машина Боттаса влетела в барьеры практически под прямым углом и получила серьезные повреждения. Финн самостоятельно выбрался из кокпита, но позже был доставлен в медицинский центр трассы.
В Mercedes изучают повреждения машины Валттери. Если придется менять шасси, то, вероятно, Боттас будет вынужден стартовать с пит-лейна. Квалификацию он закончил на шестом месте.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Видео: Боттас разбивает машину в финале квалификации
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