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Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo

Как и обещала команда, ее новинка С43 впервые выкатилась на трассу уже в эту пятницу – финский пилот опробовал машину в формате съемочного для на трассе в Барселоне

Александр Кабановский
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Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo
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