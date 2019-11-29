Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке

Валттери Боттас попытался обогнать Ромена Грожана внутри поворота, а француз, похоже, не увидел соперника в зеркалах и двигался по обычной траектории.

У Грожана на машине было установлено днище с зимних тестов, которое Haas специально привезла в Абу-Даби. Оно оказалось разрушено. Ниже фото элемента до и после аварии.