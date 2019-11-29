Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке
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Вечером пятницы в Абу-Даби гонщики Mercedes и Haas не поделили дорогу в 11-м повороте.
Валттери Боттас попытался обогнать Ромена Грожана внутри поворота, а француз, похоже, не увидел соперника в зеркалах и двигался по обычной траектории.
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У Грожана на машине было установлено днище с зимних тестов, которое Haas специально привезла в Абу-Даби. Оно оказалось разрушено. Ниже фото элемента до и после аварии.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Ромен Грожан В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин , Haas F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
Третья тренировка Старт через
18 Часов
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28 Минут
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44 Секунд
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