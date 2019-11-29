Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Третья тренировка через
18 Часов
:
28 Минут
:
44 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке

Поделились
Комментарии
Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке
Автор:
29 нояб. 2019 г., 15:07

Вечером пятницы в Абу-Даби гонщики Mercedes и Haas не поделили дорогу в 11-м повороте.

Валттери Боттас попытался обогнать Ромена Грожана внутри поворота, а француз, похоже, не увидел соперника в зеркалах и двигался по обычной траектории.

 

Читайте также:

У Грожана на машине было установлено днище с зимних тестов, которое Haas специально привезла в Абу-Даби. Оно оказалось разрушено. Ниже фото элемента до и после аварии.

 

Следующая новость
Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана

Предыдущая новость

Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Ромен Грожан В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин , Haas F1 Team
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Третья тренировка Старт через
18 Часов
:
28 Минут
:
44 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана

56мин
2
Формула 1

«Я уже запутался». Журналист, прославившийся длинными вопросами, снова всех рассмешил

3
Формула 1

Почему Honda и Red Bull продлили контракт всего на один год? Хорнер объяснил

4
Формула 1

Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке

23мин
5
Формула 1

Источник: преимущество моторов Ferrari не превышает 27 л.с.

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке
F1

Видео: Боттас и Грожан сталкиваются во второй тренировке

Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана
F1

Боттас показал лучшее время во второй тренировке, а потом врезался в Грожана

Почему Honda и Red Bull продлили контракт всего на один год? Хорнер объяснил
F1

Почему Honda и Red Bull продлили контракт всего на один год? Хорнер объяснил

Источник: преимущество моторов Ferrari не превышает 27 л.с.
F1

Источник: преимущество моторов Ferrari не превышает 27 л.с.

«Я уже запутался». Журналист, прославившийся длинными вопросами, снова всех рассмешил
F1

«Я уже запутался». Журналист, прославившийся длинными вопросами, снова всех рассмешил

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.