Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки

Пожалуй, самым ярким событием недавно закончившегося Гран При Великобритании стало столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге гонки.

К этому моменту действующий чемпион мира уже предпринял несколько попыток обогнать соперника, однако пилоту Red Bull удалось отбить эти атаки. На входе в поворот Копс (скорость в этой точке трассы составляет около 285 км/ч) два автомобиля соприкоснулись колесами, после чего автомобиль Ферстаппена вылетел с трассы и столкнулся с отбойником. Перегрузка при контакте с ограждением составила 51G.

Хэмилтон при контакте повредил переднее крыло, однако смог воспользоваться остановкой гонки, чтобы поменять деталь. Судьи сочли британца виновником инцидента и наказали его 10-секундным штрафом – однако это не помешало пилоту Mercedes выиграть гонку, обогнав лидировавшего Шарля Леклера за 2 круга до финиша.