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Формула 1 / Гран При Великобритании Самое интересное

Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки

Инцидент, который привел к вылету пилота Red Bull, неизбежно станет одним из главных эпизодов сезона. Особенно если чемпионом станет Хэмилтон...

Видео: авария Хэмилтона и Ферстаппена на 1-м круге гонки

Пожалуй, самым ярким событием недавно закончившегося Гран При Великобритании стало столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге гонки.

К этому моменту действующий чемпион мира уже предпринял несколько попыток обогнать соперника, однако пилоту Red Bull удалось отбить эти атаки. На входе в поворот Копс (скорость в этой точке трассы составляет около 285 км/ч) два автомобиля соприкоснулись колесами, после чего автомобиль Ферстаппена вылетел с трассы и столкнулся с отбойником. Перегрузка при контакте с ограждением составила 51G.

 

Хэмилтон при контакте повредил переднее крыло, однако смог воспользоваться остановкой гонки, чтобы поменять деталь. Судьи сочли британца виновником инцидента и наказали его 10-секундным штрафом – однако это не помешало пилоту Mercedes выиграть гонку, обогнав лидировавшего Шарля Леклера за 2 круга до финиша.

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Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

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