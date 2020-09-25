Видео: аварии Латифи и Сайнса в первой практике в Сочи

Пилоты команд McLaren и Williams отметились авариями по ходу первой тренировки в рамках Гран При России.

Первым инцидентом примерно через полчаса после начала сессии стал вылет Карлоса Сайнса в 7-м повороте трассы в Олимпийском парке. В этой зоне трассы пилоты на подходе к повороту разгоняются до 270 км/ч на 7-й передаче, после чего сбрасывают две передачи вниз и проходят апекс на скорости около 180 км/ч. Впрочем, до апекса в момент инцидента пилот McLaren не добрался – машину разбалансировало при проездке поребрика и вынесло в зону безопасности на внешней стороне трассы.

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В момент инцидента Льюис Хэмилтон находился на трассе и болид британца был обут в мягкие шины. Активация режима виртуального сейфти-кара не дала лидеру чемпионата мира проехать быстрый круг – а когда пилоты вновь могли ехать в полную силу, Mercedes уже переключилась на работу с более жесткими типами резины. Именно из-за этого в итоговом протоколе тренировки действующий чемпион мира оказался на одной из последних позиций.

Николя Латифи попал в аварию на 53-й минуте тренировки в 10-м повороте. На этом участке трассы гонщики замедляются с 265 км/ч на 7-й передаче до 160 км/ч на 4-й. Прохождение этого поворота заметно влияет на общее время на круге, т.к. дальше следует длинная плавная дуга, которая проходится на полном газу. Болид Williams ушел в занос в средней части поворота и врезался в отбойники на внешней стороне трассы.

Для эвакуации автомобиля Латифи сессию пришлось остановить примерно на 10 минут.