Формула 1 Новости
Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
Автор: Майк Мулдер , Редактор (Нидерланды)
За час до старта суточного марафона двукратный чемпион Ф1 вывел на трассе «Сартэ» автомобиль, каких тут не было никогда прежде
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Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане
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