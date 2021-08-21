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Формула 1 Новости

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

Автор:
, Редактор (Нидерланды)

За час до старта суточного марафона двукратный чемпион Ф1 вывел на трассе «Сартэ» автомобиль, каких тут не было никогда прежде

Видео: Алонсо проехал на машине Ф1 по трассе в Ле-Мане

 

 
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