Видео: Alfa Romeo показала запуск мотора на новой машине

Команды Формулы 1 продолжают готовиться к предсезонным тестам, которые стартуют 19 февраля. Сегодня Alfa Romeo впервые завела свою новую машину – C39.

«Одна команда. Две машины. Сотня людей, которые сделали это возможным», – гласит подпись к видео в командном твиттере.

Прошлый сезон Alfa Romeo завершила на восьмом месте в Кубке конструкторов, набрав 57 очков. Лучшим результатом команды стали четвертое и пятое места на Гран При Бразилии.