Видео: Alfa Romeo показала запуск мотора на новой машине
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Команда готовится к презентации болида, запланированной на 19 февраля.
Команды Формулы 1 продолжают готовиться к предсезонным тестам, которые стартуют 19 февраля. Сегодня Alfa Romeo впервые завела свою новую машину – C39.
«Одна команда. Две машины. Сотня людей, которые сделали это возможным», – гласит подпись к видео в командном твиттере.
Прошлый сезон Alfa Romeo завершила на восьмом месте в Кубке конструкторов, набрав 57 очков. Лучшим результатом команды стали четвертое и пятое места на Гран При Бразилии.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Видео: Alfa Romeo показала запуск мотора на новой машине
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