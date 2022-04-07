Видео: 3D-реконструкция аварии Шумахера в Джидде
Один из пользователей социальных сетей разобрал инцидент пилота Haas
Во время квалификации Формулы 1 в Джидде две недели назад гонщик Haas Мик Шумахер попал в серьезную аварию. К счастью, сам Шумахер не пострадал, однако машина оказалось довольно сильно разбитой, поскольку инцидент произошел на скорости свыше 200 километров в час.
Один из пользователей видеохостинга YouTube под ником Crashalong, уже несколько лет занимающийся разбором аварий гонщиков чемпионата, в очередной раз предоставил пользователям 3D-анимацию столкновения – на этот раз подписчики могут увидеть с разных ракурсов, как Шумахер потерял управление и столкнулся со стеной (если ролик не отображается, то его можно посмотреть здесь).
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