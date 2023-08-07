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Формула 1 Новость

Видели слухи о предварительном контракте Сайнса с Audi? Не спешите им верить

Источники Motorsport.com в окружении испанца сообщили, что тот нацелен продолжать выступать за Ferrari – и ничего не подписывал с немецкой маркой

Франко Нуньес
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari

В понедельник гоночные СМИ взялись переписывать друг у друга сплетню, будто Карлос Сайнс заключил предварительное соглашение с Audi. В действительности, слухи о переходе испанца уже давно циркулировали в паддоке – они опирались на тесные связи с компанией Карлоса-старшего, отца пилота, и внутреннюю ситуацию в Скудерии, где Сайнсу не удается угнаться за Шарлем Леклером. 

Наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com обратились за комментариями к своим источникам в окружении гонщика. Ответ был таким: «План А сейчас – остаться в Ferrari. План B – остаться в Ferrari, и план С – тоже». 

Нынешний контракт Сайнса истекает в конце 2024 года. Cпустя еще год в Формуле 1 радикально сменится регламент на моторы, потому командам есть смысл избежать в этот момент кадровых перестановок. 

Можно говорить, что Леклер почти наверняка останется в Маранелло еще надолго. Есть вероятность, объявление об этом будет сделано в преддверии Гран При Италии. С другой стороны, глава команды Фредерик Вассер уже не раз говорил, что не хочет спешить с переговорами и начнет их только осенью. 

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Также важно отметить, что хотя Audi официально придет в Ф1 только с 2026 года, выбранные компанией пилоты начнут выступать за Sauber уже в 2025-м, чтобы заранее сработаться с командой. 

Есть основания говорить, что нынешние гонщики Alfa Romeo Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй потеряют свои места – первый в нынешнем сезоне не смог произвести впечатления на новых боссов во главе с Андреасом Зайдлем, а второй нужен нынешней команде прежде всего из-за своих спонсоров и не представляет интереса для Audi.

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