Видели слухи о будущем Алонсо и Переса? Разбираемся, что это было

Перес лучше остальных понимал, что сильное выступление на домашнем этапе станет для него лучшим ответом критикам и одновременно гарантией выступлений за Red Bull в следующем сезоне. Кресло под гонщиком всерьез зашаталось после недавних неудач, но в Остине дела вроде бы пошли на лад.

После старта на трассе братьев Родригес, подгоняемый трибунами, Серхио смог с пятого места захватить лидерство, заняв левую бровку длинной стартовой прямой – и в ситуации, когда можно было все выиграть или все проиграть, бросил машину в поворот. Все, что было дальше, отлично известно болельщикам: контакт с Ferrari Шарля Леклера, полет, медленное возвращение в гараж с разодранным понтоном и окончательный сход.

В сочетании с финишем Льюиса Хэмилтона на втором месте это привело к тому, что преимущества мексиканца над гонщиком Mercedes в таблице общего зачета стало минимальным. Все это не могло не привести к новой волне разговоров о досрочном увольнении Серхио из Red Bull.

Масла в огонь этих слухов щедро подлил испанский журналист Альберт Фабрега, завоевавший авторитет многолетней работой в паддоке. В социальных сетях он опубликовал зашифрованное сообщение с явным намеком.

«Я не хочу верить слухам, которые мне только что передали в паддоке. Нет» Альберт Фабрега, журналист

Отсутствие дополнительной информации, контекста и каких-либо пояснений привело к тому, что эта бесхитростная публикация вызвала невероятный интерес. Гоночные СМИ посвящали ей отдельные материалы, а общее количество просмотром превысило за 11 миллионов.

Единственная подсказка состояла в том, что Фабрега – испанец. Потому в попытках разгадать его головоломку болельщики пришли к выводу, что дело почти точно касается Фернандо Алонсо. Чаще всего звучало предположение, что двукратный чемпион разочаровался в нынешней форме Aston Martin и собрался уходить из Ф1.

Но были и те, кто связал публикацию Альберта с историей Переса – в этом случае получился альтернативный сценарий: Алонсо, якобы, уйдет не из Ф1, а только из AMR – и с 2024 года станет новым напарником Макса Ферстаппена в Red Bull.

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Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team,

На этом история не закончилось. Фабреге ответили из испанского представительства Red Bull. И хотя ответ этот представлял собой лишь смайлик с пальцем перед губами, можно представить, какую реакцию он вызвал.

Надо отметить, что к испанскому журналисту прислушиваются еще и потому, что он никогда не пишет в сетях глупостей и не пытается «хайповать» на пустом месте. Именно поэтому, выпустив джина из бутылки, Альберт запустил необратимый процесс.

Осознав масштаб содеянного, он попробовал выправить ситуацию – и днем позже разместил новую публикацию.

«Должен пояснить один момент о вчерашнем слухе, про который я упоминал, – написал Фабрега. – Думаю, по тону сообщения вы догадались, что речь идет о чем-то, что не случится. Исходя из этого, можете судачить сколько хотите. Я надеюсь, что это так и останется слухом, не превратившись в новость. Точка».

Давайте попробуем прикинуть, о чем все же может идти речь.

Для начала стоит признать, что Алонсо ничуть не стремится уйти из Ф1. В 41 год он ушел из Alpine по той причине, что там с ним не захотели заключать новый многолетний контракт. Гонщик же нацелен выступать, пока может ехать быстро.

Его мотивация и стремление к успеху никогда не вызывали вопросов. Разумеется, нынешняя форма Aston Martin точно не радует Фернандо, особенно в сравнении с началом сезона. Но пока нет никаких признаков того, что он устал от этого проекта.

Более того, есть основания говорить, что сильный старт чемпионата-2023 в Сильверстоуне считают лишь приятным бонусом, тогда как главной целью является выход команды в число лидеров Ф1 в среднесрочной перспективе.

«Нас можно сравнить с футболистами, – сказал Фернандо в Мехико. – Все помнят только самый последний результат. Но мы-то сами помним, с чего все начиналось и чему вообще посвящен наш проект. Так что я очень горжусь нашим сезоном».

Если принять как данность, что Алонсо никуда не уходит и по-прежнему стремится к успехам, вариант с его переходом в Red Bull на замену уволенному Пересу в теории выглядит вполне логичным.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Флавио Бриаторе, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull

Red Bull + Алонсо = ?

Некоторые сразу вспомнили, как в Катаре видели Флавио Бриаторе, которой по-прежнему имеет отношение к менеджменту Фернандо, за переговорами с главой RBR Кристианом Хорнером.

Перес и вправду разочаровывает в последние месяцы. Он ничего не выигрывал с апрельского этапа в Баку, а его лучшим результатом за четыре последних этапа остается четвертое место в Остине – да и то стало следствием дисквалификации Льюиса Хэмилтона.

То, как на глазах тает отставание семикратного чемпиона от мексиканца из Red Bull, дополнительно усиливает слухи о том, что Серхио все же могут не оставить в команде на будущий сезон.

Однако надежный источник Motorsport.com в Милтон-Кинсе заверил, что «Быки» сейчас рассматривают ровно один сценарий: чемпионат 2024 года в паре с Максом начнет Перес.

В команде и правда не в восторге от того, что у Серхио не получается добиться большего от RB19. Но сейчас не видно кандидатов, которые были бы однозначно быстрее – и при этом, что принципиально важно, справились бы с неизбежной психологической нагрузкой, какой является выступления в паре с Ферстаппеном.

В теории Алонсо удовлетворяет обоим этим критериям. Но можно с полной уверенностью говорить, что боссы Red Bull не рассматривают его кандидатуру. Можно также вспомнить, что у мотористов из Honda не самые простые отношения с испанцем.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

В Милтон-Кинсе прекрасно отдают себе отчет, что приглашение Алонсо имеет серьезные плюсы в силу того багажа, который он принесет с собой – но и риск внутренней дестабилизации, способной помешать Ферстаппену.

Но источники заверили, что команда в любом случае не рассматривает кандидатуру двукратного чемпиона, а переговоры Хорнера с Бриаторе в Катаре никак не касались каких-либо пилотов. Вариант с переходом Алонсо даже был назван «полным нонсенсом».

Так Перес или нет?

Если говорить о том, кто мог бы усилить Red Bull, прежде всего в голову приходит имя Ландо Норриса. Но тот связан контрактом с McLaren до конца 2025 года, а потому пока не выглядит кандидатом на замену Пересу.

Конечно же, есть и Даниэль Риккардо. Его кандидатура выглядит совершенно очевидной в случае продолжения проблем у Серхио, а выступление в Мехико стало еще одним аргументом в пользу австралийца. Но даже несмотря на впечатляющую гонку, в Red Bull пока не считают, что пилот уже сделал достаточно, чтобы претендовать на место в главной команде.

При этом подобная кадровая перестановка вполне возможна – но уже по ходу сезона-2024, если Перес не сможет добиться прогресса.

В этом случае мексиканец, разумеется, окончательно покинет семью Red Bull – он не является воспитанником команды, и его контракт не включает перевод в «младшую» AlphaTauri, как мы не раз видели прежде.

Но все это лишь размышления. Реальность же в том, что боссы Red Bull пока сохраняют Пересу кредит доверия и рассчитывают на более успешные гонки в его исполнении в предстоящем чемпионате.

После Мексики гоночный консультант Хельмут Марко отметил: «Старт в его исполнении получился отличным. А в гонке [без аварии на первом круге] он бы точно стал призером, в этом у меня нет никаких сомнений».

Кристиан Хорнер тоже не стал ругать гонщика за столкновение в попытке добиться максимума на домашней трассе.

Фото: Red Bull Content Pool Серхио Перес, Red Bull Racing

При этот глава Red Bull заверил, что результаты Серхио в нынешнем сезоне не имеют прямой связи с будущим гонщика. В последнее время ходят довольно упорные слухи, что тот должен завершить 2023-й на втором месте, чтобы остаться в команде.

«Никакой прямой связи тут нет, – заверил Хорнер. – Надо оценить обстоятельства, условия и только тогда… У Чеко есть контракт до конца 2024-го, и мы намерены сохранить его в кокпите.

Он получит от нас полную поддержку, чтобы иметь возможность стать вице-чемпионом. Но нет никакого условия, что если он этого не сделает, то вылетит».

Как вы наверняка отметили, Хорнер использовал слова «мы намерены». Едва ли кто-то станет спорить, что такая формулировка вовсе не равносильна «это случится обязательно».

Пока все выглядит так, что Red Bull и правда не ищет себе нового гонщика. Так что публикация журналиста Фабреги, с которой началась эта история, видимо, все же о чем-то другом.

Но все же, связь с Алонсо тут почти точно есть. Возможно, речь о каких-то сомнениях по поводу будущего гонщика в Aston Martin.

Еще один устойчивый слух в паддоке утверждает, что на фоне собственных финансовых проблем и сложностей своего сына Лэнса владелец AMR Лоренс Стролл всерьез раздумывает о продаже команды, так как утратил былой интерес к Формуле 1.

Возможно, это и впрямь только слух. В паддоке Больших Призов охотно подхватывают любые сплетни, разносят и видоизменяют их. Случается, что в итоге все эти предположения просто рассыпаются в пыль, уступая место новым. Но случается, что и нет…