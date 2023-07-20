Видели скандальную цитату де Вриса про украденный титул? Ник все объяснил

О том, что Ник де Врис не сможет продолжить выступления за команду из Фаэнцы, стало известно во вторник после британского Гран При. А в четверг начали появляться публикации с цитатой гонщика – некоторые даже утверждали, что изначально ее опубликовала Gazzetta dello Sport.

Ник якобы сказал: «Все это стало для меня полной неожиданностью. Я подписал с ними многолетний контракт, мне обещали в 2025 году место рядом с Максом [Ферстаппеном в Red Bull]. Я очень разочарован, хотя и не удивлен – они же украли восьмой титул у Льюиса [Хэмилтона]».

Бульварные издания и таблоиды ликовали, но цитата выглядела настолько фальшивой, что в ее «фейковости» не было сомнений. Спустя неделю де Врис подтвердил это предположение.

«После недавних событий я решил на время покинуть социальные сети и пока не возвращаюсь туда, – написал гонщик. – Мне хотелось бы поблагодарить Red Bull и Scuderia AlphaTauri за возможность реализовать свою мечту. Конечно, мне очень больно, что возможность выступать в Ф1, о которой я грезил долгое время, прервалась досрочно.

Но жизнь – это не конечная точка, а путешествие, и порой приходится преодолеть извилистый путь, чтобы добраться к желаемой цели.

Я благодарен за возможность получить такие привилегии, горд за пройденный путь и нашу семью. Это новый опыт. Мы получили его и ждем следующей главы».

Дальше следует самое интересное: «PS: Мне довелось увидеть на прошедшей неделе некоторые любопытные публикации. Сразу скажу, я не общался ни с какими СМИ, сейчас я взял паузу и занимаюсь исключительно личными делами. Желаю всем хорошего лета».

Между тем, менеджер гонщика Гийом Ле Гофф объявил, что против некоторых особенно рьяных медиа уже начата судебная тяжба. После этого многие охотники за сенсациями поспешили удались свои материалы про «украденный титул».