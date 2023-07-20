Видели скандальную цитату де Вриса про украденный титул? Ник все объяснил
После увольнения гонщика из AlphaTauri многие спортивные СМИ начале перепечатывать приписываемые ему слова с резкой критикой Red Bull. Голландец объяснил, что никогда не говорил такого
О том, что Ник де Врис не сможет продолжить выступления за команду из Фаэнцы, стало известно во вторник после британского Гран При. А в четверг начали появляться публикации с цитатой гонщика – некоторые даже утверждали, что изначально ее опубликовала Gazzetta dello Sport.
Ник якобы сказал: «Все это стало для меня полной неожиданностью. Я подписал с ними многолетний контракт, мне обещали в 2025 году место рядом с Максом [Ферстаппеном в Red Bull]. Я очень разочарован, хотя и не удивлен – они же украли восьмой титул у Льюиса [Хэмилтона]».
Бульварные издания и таблоиды ликовали, но цитата выглядела настолько фальшивой, что в ее «фейковости» не было сомнений. Спустя неделю де Врис подтвердил это предположение.
«После недавних событий я решил на время покинуть социальные сети и пока не возвращаюсь туда, – написал гонщик. – Мне хотелось бы поблагодарить Red Bull и Scuderia AlphaTauri за возможность реализовать свою мечту. Конечно, мне очень больно, что возможность выступать в Ф1, о которой я грезил долгое время, прервалась досрочно.
Но жизнь – это не конечная точка, а путешествие, и порой приходится преодолеть извилистый путь, чтобы добраться к желаемой цели.
Я благодарен за возможность получить такие привилегии, горд за пройденный путь и нашу семью. Это новый опыт. Мы получили его и ждем следующей главы».
Дальше следует самое интересное: «PS: Мне довелось увидеть на прошедшей неделе некоторые любопытные публикации. Сразу скажу, я не общался ни с какими СМИ, сейчас я взял паузу и занимаюсь исключительно личными делами. Желаю всем хорошего лета».
Между тем, менеджер гонщика Гийом Ле Гофф объявил, что против некоторых особенно рьяных медиа уже начата судебная тяжба. После этого многие охотники за сенсациями поспешили удались свои материалы про «украденный титул».
Анализ: чего ждать от новых шинных правил на Гран При Венгрии?
В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов
Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull
Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull
Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом
Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом
Риккардо объяснил, почему не опасается сложностей в AlphaTauri
Риккардо объяснил, почему не опасается сложностей в AlphaTauri Риккардо объяснил, почему не опасается сложностей в AlphaTauri
«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится
«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится «Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится
Фото дня: шлем Риккардо для дебюта в AlphaTauri
Фото дня: шлем Риккардо для дебюта в AlphaTauri Фото дня: шлем Риккардо для дебюта в AlphaTauri
«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо
«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо «Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо
Самое важное:
Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина
Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина
Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull
Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull
Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч
Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч
Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes
Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.