«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки
По словам гонщика Red Bull, по ходу воскресной дистанции в Джидде он ощутил в поведении машины те же симптому, которые предшествовали субботней поломке
Макс Ферстаппен вынужден был досрочно прекратить борьбу в квалификации саудовского этапа, когда во втором сегменте на его Red Bull вышел из строя приводной вал.
Но даже старт с 15-й позиции не помешал голландцу финишировать на следующий день вторым в нескольких секундах позади собственного напарника Серхио Переса.
Однако во второй части дистанции голландец сообщил своему инженеру Джампьеро Ламбьязе по радио, что слышит странные шумы. После довольно напряженного обмена репликами мостик заверил пилота, что с его машиной все в порядке.
«В какой-то момент я вновь ощутил сзади вибрации привода, – рассказал чемпион после финиша. – Команда ничего не видела по телеметрии, но у меня не было сомнений, что происходит что-то не то. Когда начались эти вибрации, баланс машины тоже изменился».
На вопрос о том, были ли симптомы похоже на те, что предшествовали поломке в квалификации, голландец ответил: «Да. Но в квалификации все закончилось отказом, а в этот раз, к счастью, до такого не дошло. Но ощущения при пилотаже были очень похожими».
Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер объяснил: «Когда за 15 кругов до финиша Макс сказал, что ощущает высокочастотный шум, это был самый неприятный момент уик-энда.
Сердце сразу ушло в пятки, в голову тут же полезли мысли о субботней поломке.
Но мы проверили все данные – всё, что смогли увидеть мы сами и наши коллеги в Милтон-Кинсе. И все параметры были в порядке. Так что он продолжил атаковать и завершил свой невероятный прорыв с 15-го на второе место».
Когда волнения по поводу привода остались позади, Макс сосредоточился на борьбе за бонус лучшего круга. Он объяснил, что гнаться за Пересом в попытке поспорить за победу уже не имело смысла.
«В какой-то момент я провел расчеты и понял, что за оставшиеся десять кругов уже не успею сократить свое отставание, – объяснил голландец. – Потому оставалось доехать до финиша на втором месте, не перегружая машину».
Бонусное очко за лучший круг позволило Ферстаппену удержаться в лидерах сезона – у него 44 очка против 43 у Переса.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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