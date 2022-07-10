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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише

Испанский гонщик Alpine совершил впечатляющий прорыв, но не смог в полной мере воспользоваться его результатами

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише
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В богатом на события Гран При Австрии Фернандо Алонсо стартовал 19-м и последним, так как днем ранее не смог стартовать в спринте из-за отказа электросистемы. 

Команда Alpine поставила своему пилоту шины Hard на первый отрезок, что позволило провести пит-стоп позже главных соперников, на 27-м круге. Еще один комплект жесткой резины проработал до того момента, как на 57-м круге из-за пожара у Карлоса Сайнса ввели режим VSC.

К тому моменту Фернандо поднялся в десятку, но едва он выехал из боксов на шинах Medium, как, по собственным словам, ощутил сильные вибрации. Ему пришлось вернуться в боксы, что отбросило двукратного чемпиона на 14-е место. К финишу он успел пробиться до десятого.

Как объяснил сам гонщик, при нормальном развитии событий он имел шанс финишировать шестым – сразу за своим напарником Эстебаном Оконом.

На вопрос Motorsport.com, зачем потребовался третий пит-стоп, гонщик ответил с юмором: «Чтобы провести еще больше обгонов и получить еще больше удовольствия».

Он продолжил: «Гонка вышла непросто. Поначалу мы ехали в длинном "поезде DRS", в котором было сложно обгонять. Но я чувствовал, что намного быстрее тех, кто рядом.

В каком-то смысле я очень доволен тем, как сегодня ехала машина. Те, с кем нам обычно приходилось серьезно бороться, в этот раз были медленнее – это хороший знак.

Проведя пит-стоп, я оказался на чистой трассе и смог получить максимум от нашей тактики.

После остановки в режиме VSС мы нацеливались на шестое место. Я был прямо за Ландо [Норрисом], на свежих шинах в конце проезжал круги за 1:08, потому легко мог обогнать его. 

Пятое и шестое места стали бы для команды потрясающим результатом, учитывая мой старт с последнего места. Но я ощутил сильнейшие вибрации уже после первого сектора, потому мы решили вернуться на пит-лейн. Я выехал 14-м и за девять кругов стад десятым».

После финиша команду Alpine заподозрили в том, что Алонсо выпустили на трассу с не до конца закрученным колесом. в Ф1 это считается «опасной конфигурацией автомобиля» и строго наказывается. Но после изучения подробностей, включая видеозаписи, Алонсо оставили результат.   

«Точных причин вибрации мы пока не знаем, – объяснил глава команды Отмар Сафнауэр. – Но мы заехали в боксы и поставили другой комплект Medium, после чего вибрации пропали.

Возможно, дело было в весовом дисбалансе шины. Само колесо было прикручено крепко, тут не может быть сомнений. У нас используется новый механизм, одобренный FIA. Наши технари могут точнее рассказать, как он работает. Но колесо фиксируется и не может отлететь само».

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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