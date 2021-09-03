Феттелю заменили мотор после проблем в тренировке
Команда Aston Martin еще не установило, что именно привело к остановке пилота в утренней сессии – но он точно сможет вернуться на трассу после обеда
Возвращение Формулы 1 на трассу в Зандфорте вышло скомканным: Едва гонщики выехали на трассу в пятницу утром, как заезды пришлось остановить красными флагами из-за остановки Себастьяна Феттеля.
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Немецкий гонщик сообщил команде об отказе двигателя, причем он всерьез опасался возгорания и даже попросил у одного из судей огнетушитель.
Однако эвакуация получилась очень долгой – пилоты смогли вернуться на трассу лишь спустя 37 минут. Причиной стали опасения по поводу утечки электричества из системы рекуперации. Лишь механик в специальном защитном комплекте смог произвести необходимые работы.
Как рассказал глава Aston Martin Отмар Сафнауэр, предварительной причиной остановки Феттеля в команде считают отказ блока внутреннего сгорания. Чтобы Себ смог выехать на вторую тренировку, ему поставили другой мотор.
«Нам еще надо разобраться в точных причинах, – объяснил он. – Но прежде всего важно было заменить двигатель, чтобы иметь возможность поработать во второй сессии».
Обычно в пятницу – особенно во второй половине сезона – гонщики ездят на силовых установках, уже отработавших несколько Гран При. Случаи их отказов – далеко не редкость.
Тот двигатель, который установили Феттелю, не является совершенно новым – он уже использовался прежде и входит в число трех, отведенных на сезон. Потому немецкий гонщик не будет оштрафован за замену.
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