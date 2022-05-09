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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Феттель назвал столкновение с Миком «тупым для нас обоих»

Двум немецким гонщикам не хватило всего нескольких кругов, чтобы заработать очки в Майами…

Автор:
Соавтор:
Стюарт Кодлинг
, Журналист
Феттель назвал столкновение с Миком «тупым для нас обоих»
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Себастьян Феттель и Мик Шумахер вели борьбу за девятую позицию в воскресной гонке у стадиона «Хард Рок», имея хороший шанс заработать очки – для пилота Haas они стали бы первыми в карьере. Однако на 53-м круге Мик пошел в довольно рискованную атаку в первом повороте, которая закончилась столкновением.

Себ выбыл из гонки сразу, а Мик вынужден был посетить боксы для замены переднего крыла и в итоге завершил дистанцию лишь на 15-м месте.

Оценивая этот эпизод, Феттель признал: «Конечно же, это было тупо для нас обоих. Больше и сказать нечего. Жаль, что в итоге очков не заработал никто из нас. 

Я считал, что имею преимущество в том повороте, и не ожидал его появления. А когда увидел его машину, было уже слишком поздно. Конечно, надо еще раз повнимательнее посмотреть записи, но такой исход стал горьким для нас обоих».

В Майами Феттелю и его партнеру по Aston Martin Лэнсу Строллу пришлось стартовать с пит-лейна из-за проблем с температурой топлива, однако тактика с одним поздним пит-стопом позволила гонщикам даже после этого претендовать на хороший результат.

Феттель отметил: «Обгонять было сложно. Я даже не ожидал, что настолько. Со старта я был быстр, но затем стал терять время в трафике. Конечно, появление машины безопасности сыграло нам на руку, но думаю, было вполне реально финишировать как минимум на восьмом месте». 

Шумахер попробовал отыграть позицию после того, как пропустил Феттеля и Эстебана Окона за несколько поворотов до этого. Он сказал: «Даже не знаю, как это объяснить. Очень сложно [обороняться], когда видишь в зеркалах таких сильных соперников. Для нас концовка гонки оказалась очень неудачной».

На вопрос, не поспешил ли он с атакой, Мик ответил: «Не знаю. Я старался не тормозить очень поздно, оставил немного места. Но понятно, что это весьма узкий поворот». 

Судьи сочли столкновение гоночным и не стали называть кого-то из гонщиков его главным виновником. 

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