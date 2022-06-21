Вето? В Ferrari намекнули, что правила Ф1 из-за Mercedes менять не будут
В Скудерии даже не упомянули слово «вето», на которое они имеют право. Но дали понять, что регламент без них не изменится
Накануне Гран При Канады Всемирная автомобильная федерация FIA выпустила довольно пространную техническую директиву, в которой от команд требовалось снизить уровень вертикальных колебаний болидов, известных как «козление». Это явления свойственно именно машинам 2022 года и вызвано внедрением в правила разрешения граунд-эффекта.
В директиве, однако, намекалось на изменения в техническом регламенте, но не говорилось о конкретных решениях. Это привело к тому, что в Mercedes нашли способ дополнительно укрепить днище, но не решились выехать на машинах с таким крепежом в гонке из опасения протестов со стороны других команд.
Все по своим местам поздно ночью в воскресенье в Канаде расставил глава Ferrari Маттиа Бинотто. Напомним, что Ferrari является единственной командой в Формуле 1, у которой традиционно есть право вето на любое изменение технического регламента. И до сих пор она это право всерьез не применяла.
«Для нас такая техническая директива просто неприемлема, – заявил Бинотто. – Мы прямо сказали FIA: их директивы не в праве менять правила. Просто нет у них таких полномочий и все.
Допустим, надо улучшить безопасность гонок. Ок, что может сделать FIA в рамках своих полномочий? Ну в теории собрать техническую комиссию, принять там решения и продавить через Всемирный совет по автоспорту внесение поправок даже, если команды не согласны.
Но если просто выпустить техническую директиву, она не будет ничего значить, если противоречит правилам. Это просто факт. Я думаю, они выпустили этот документ по ошибке. И этот документ не имел силы. Ни одна команда не решилась установить дополнительные усилители днища в этот уик-энд.
Я согласен, что в будущем мы должны снизить уровень тряски в болидах. И, возможно, это потребует изменения в правилах. Но я не призываю сделать это немедленно. Все зависит от трассы. К тому же болиды каждой команды продолжают совершенствоваться.
Это технический вопрос. Его можно и нужно обсуждать. Для меня, общее решение пока не найдено».
Дополнительная информация: Филип Клирен
Росберг предупредил Расселла: После Канады Хэм стал опаснее
СМИ: На Гран При Австрии Audi объявит о покупке Sauber