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Формула 1 Новости

Вето? В Ferrari намекнули, что правила Ф1 из-за Mercedes менять не будут

В Скудерии даже не упомянули слово «вето», на которое они имеют право. Но дали понять, что регламент без них не изменится

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Вето? В Ferrari намекнули, что правила Ф1 из-за Mercedes менять не будут
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Накануне Гран При Канады Всемирная автомобильная федерация FIA выпустила довольно пространную техническую директиву, в которой от команд требовалось снизить уровень вертикальных колебаний болидов, известных как «козление». Это явления свойственно именно машинам 2022 года и вызвано внедрением в правила разрешения граунд-эффекта.

В директиве, однако, намекалось на изменения в техническом регламенте, но не говорилось о конкретных решениях. Это привело к тому, что в Mercedes нашли способ дополнительно укрепить днище, но не решились выехать на машинах с таким крепежом в гонке из опасения протестов со стороны других команд.

Все по своим местам поздно ночью в воскресенье в Канаде расставил глава Ferrari Маттиа Бинотто. Напомним, что Ferrari является единственной командой в Формуле 1, у которой традиционно есть право вето на любое изменение технического регламента. И до сих пор она это право всерьез не применяла.

«Для нас такая техническая директива просто неприемлема, – заявил Бинотто. – Мы прямо сказали FIA: их директивы не в праве менять правила. Просто нет у них таких полномочий и все.

Допустим, надо улучшить безопасность гонок. Ок, что может сделать FIA в рамках своих полномочий? Ну в теории собрать техническую комиссию, принять там решения и продавить через Всемирный совет по автоспорту внесение поправок даже, если команды не согласны.

Но если просто выпустить техническую директиву, она не будет ничего значить, если противоречит правилам. Это просто факт. Я думаю, они выпустили этот документ по ошибке. И этот документ не имел силы. Ни одна команда не решилась установить дополнительные усилители днища в этот уик-энд.

Я согласен, что в будущем мы должны снизить уровень тряски в болидах. И, возможно, это потребует изменения в правилах. Но я не призываю сделать это немедленно. Все зависит от трассы. К тому же болиды каждой команды продолжают совершенствоваться.

Это технический вопрос. Его можно и нужно обсуждать. Для меня, общее решение пока не найдено».

Дополнительная информация: Филип Клирен

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